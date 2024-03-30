Ribuan warga mengantre untuk menukarkan uang pecahan yang diselenggarakan Bank Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (30/3/2024).

Tak hanya warga Jakarta sejumlah warga dari penyangga ibu kota juga turut datang untuk menukar uang baru layak edar.

Pada tahun ini bank indonesia menyediakan sebanyak Rp197,6 T untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran. Jumlah uang yang disediakan tahun ini naik 4,65% dibandingkan tahun lalu.

PTC: Reporter MNC Media- Salam Rahmad

Reporter: Salam Rahmad

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

