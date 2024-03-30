...

Laporan Langsung Antusiasme Warga Tukarkan Uang Baru untuk Lebaran di Istora

Salam Rahmad, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 11:40 WIB
Ribuan warga mengantre untuk menukarkan uang pecahan yang diselenggarakan Bank Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (30/3/2024).
 
Tak hanya warga Jakarta sejumlah warga dari penyangga ibu kota juga turut datang untuk menukar uang baru layak edar.
 
Pada tahun ini bank indonesia menyediakan sebanyak Rp197,6 T untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran. Jumlah uang yang disediakan tahun ini naik 4,65% dibandingkan tahun lalu.
 
PTC: Reporter MNC Media- Salam Rahmad
 
Reporter: Salam Rahmad
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

