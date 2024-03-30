...

Kali Baru Meluap, Pertigaan Hek Kramat Jati Kembali Terendam Banjir

Rizki Falupi, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 08:00 WIB
Aliran air di Kali Baru, Kramat Jati kembali meluap pada Sabtu (30/3/2024) dini hari. Akibatnya kawasan Pertigaan Hek Kramat Jati kembali terendam banjir. Hal ini membuat arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo menuju Kramat Jati terganggu.
 
Kendaraan yang melintas di jalan tersebut harus melaju dengan kecepatan rendah agar tidak terjadi kecelakaan ataupun terjatuh. Petugas SDA berusaha memperkuat tanggul sementara yang terbuat dari karung berisi pasir.
 
Pemprov DKI sendiri tengah membangun turap, namunproyek yang belum rampung membuat air sering tumpah ke jalan.
 
Reporter: Rizki Faluvi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

