Dua pekan jelang Lebaran, produsen dodol rumahan di Kecamatan Panongan, Tangerang, Banten kebanjiran pesanan. Produksi dodol yang biasanya hanya 250 kilogram, kini naik menjadi 400 hingga 800 kilogram dodol per hari. Hal ini juga dibarengi dengan omzet yang meningkat hingga Rp30 juta per hari.

Salah satu pembeli mengaku dirinya membeli dodol tersebut karena dodol yang dijual diproduksi setiap hari. Pembeli lainnya juga membeli dodol selain untuk oleh-oleh, juga karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau

