Iga sapi menjadi salah satu kuliner favorit untuk berbuka puasa. Sebuah rumah makan di Jombang, Jawa Timur, menyajikan iga bakar. Prosesnya, setelah direbus sampai empuk, iga kemudian dibakar dengan bumbu penyedap.

Harga iga bakar di sini sangat terjangkau, yakni Rp25 ribu per porsi. Selain bisa menyantap iga bakar, pelanggan juga bisa menikmati suasana rumah makan dengan latar belakang Gunung Anjasmoro.

Kontributor: Muchtar Bagus

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News