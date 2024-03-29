Menhub Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan langsung kondisi pesawat di landasan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jumat(29/3). Menhub melihat secara langsung kondisi pesawat mulai dari mesin sampai roda pesawat untuk memastikan kesiapan pesawat dalam menghadapi arus mudik lebaran 2024.

Menhub juga memastikan setiap maskapai dapat ontime supaya tidak terjadi keterlambatan mengingat pada musim arus mudik potensi delay bisa saja terjadi. Diprediksi puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada 5-6 April 2024 dengan jumlah penumpang mencapai 188.795 orang.

Kontributor: Hasnugara

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News