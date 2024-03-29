Ribuan ojek online memadati Lapangan Presisi Polda Metro Jaya untuk mengambil paket sembako dan takjil pada jumat (29/3/2024) sore. Polda Metro Jaya menyediakan 2.500 paket sembako dan takjil untuk dibagikan pada ojek online yang telah mendapatkan kupon.

Untuk mempermudah pembagian sembako, Polda Metro Jaya menggunakan konsep drive thru. Seorang pengemudi ojek online menyebut bantuan tersebut sangat membantu dan berharap kegiatan seperti ini diadakan setiap tahun.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

