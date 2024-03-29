Puluhan warga Kampung Utan, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi menggelar aksi demo di dalam Pasar Induk Cibitung,Jumat(29/3). Aksi dilakukan akibat keberadaan tumpukan sampah yang sudah menggunung dan menimbulkan bau aroma tak sedap.

Ada sekitar 800 kubik sampah yang didominasi oleh sampah sayur dan buah-buahan yang hanya berjarak 50 meter dari permukiman warga. Warga menutup akses ke lokasi pembuangan sementara sampah di pasar induk Cibitung karena protesbelum juga mendapatkan respon. Warga meminta pihak pengelola pasar untuk segera membuang tumpukan sampah.

