Praktek oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax berdampak buruk bagi banyak sektor, termasuk keberlangsungan hidup para ojek online (Ojol). Salah satu driver ojol mengatakan, praktik kecurangan hanya akan membuat berat kehidupan ojol.

Hal ini lantaran mesin kendaraan mereka berpotensi rusak jika mengkonsumsi BBM oplosan secara berulang kali. Mereka khawatir, praktik oplosan Pertamax ini akan berujung pada penghapusan Pertalite.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Kristo Suryokusumo

