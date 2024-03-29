...

Praktek BBM Oplosan Khawatirkan Para Pengendara Ojek Online

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 20:45 WIB
Praktek oplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax berdampak buruk bagi banyak sektor, termasuk keberlangsungan hidup para ojek online (Ojol). Salah satu driver ojol mengatakan, praktik kecurangan hanya akan membuat berat kehidupan ojol.
 
Hal ini lantaran mesin kendaraan mereka berpotensi rusak jika mengkonsumsi BBM oplosan secara berulang kali. Mereka khawatir, praktik oplosan Pertamax ini akan berujung pada penghapusan Pertalite. 
 
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

