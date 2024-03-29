Polisi melakukan simulasi contraflow antisipasi kemacetan saat arus mudik di Ruas Tol Cipali, Majalengka, Jawa Barat, Jumat(29/3). Simulasi contraflow dilakukan di Tol Cipali sepanjang 4 KM mulai KM 153 sampai KM 157.

Simulasi contraflow digelar untuk memberikan rasa nyaman saat arus mudik dan ingin mengetahui kesigapan petugas dilapangan. Pelaksanaan contraflow di ruas Tol Cipali pada arus mudik nanti dilakukan secara situasional.

