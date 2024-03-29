...

Arisan Bodong, Pelaku Sasar Para Pekerja Migran Indonesia

Dedi Mahdi, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 16:29 WIB
Sejumlah warga yang diduga menjadi korban arisan bodong di Bojonegoro melaporkan pengelola arisan berinisial ES di Mapolres Bojonegoro, Jumat (29/3/2024). 
 
Sementara ada 26 orang yang diduga menjadi korban arisan bodong ini. Namun diperkirakan jumlah peserta arisan lebih dari itu. Total kerugian arisan bodong ini mencapai Rp925 juta. 
 
Arisan ini menggunakan sistem menurun atau yang dapat belakangan memperoleh keuntungan lebih besar. Namun, pada saat jatuh tempo uang arisan tersebut tak kunjung diberikan. Pengelola arisan menyasar para pekerja migran yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
 
Reporter: Dedi Mahdi
Produser: Reza Ramadhan



