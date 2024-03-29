Sejumlah warga yang diduga menjadi korban arisan bodong di Bojonegoro melaporkan pengelola arisan berinisial ES di Mapolres Bojonegoro, Jumat (29/3/2024).

Sementara ada 26 orang yang diduga menjadi korban arisan bodong ini. Namun diperkirakan jumlah peserta arisan lebih dari itu. Total kerugian arisan bodong ini mencapai Rp925 juta.

Arisan ini menggunakan sistem menurun atau yang dapat belakangan memperoleh keuntungan lebih besar. Namun, pada saat jatuh tempo uang arisan tersebut tak kunjung diberikan. Pengelola arisan menyasar para pekerja migran yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Reporter: Dedi Mahdi

Produser: Reza Ramadhan



