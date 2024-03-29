...

TNI Kirim Payung Udara untuk Terjunkan Bantuan Metode Airdrop ke Warga Gaza Palestina

Muhammad Farhan, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 17:35 WIB
Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto melepas pengiriman bantuan logistik dan bahan makanan ke Palestina pada Jumat pagi ini (29/3/2024). Pelepasan tersebut dilakukan  di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma.
 
Perhelatan apel upacara yang dihadiri 27 orang personel TNI yang akan diberangkatkan bersama Pesawat Hercules C-130. Pengiriman bantuan tersebut nantinya akan didaratkan di negara Yordania. Selepas diterima di Yordania, Bantuan tersebut baru akan dikirimkan ke warga Palestina via pengiriman udara melalui alat terjun payung metode air drop.
 
Reporter: Muhammad Farhan 
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

