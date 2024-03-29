Ratusan umat kristiani berbondong-bondong datang ke Gereja GBI yang berada di kawasan Jl. Pramuka, Jakarta Timut, Jumat (29/3/2024) pagi. Jemaat beribadah memperingati hari wafatnya Yesus Kristus.

Jalannya ibadah berlangsung khusyuk. Bahkan puluhan jemaat menangis saat merenungkan penderitaan sebelum kematian Yesus Kristus.

Dalam ibadah Jumat Agung ini juga mendoakan bangsa Indonesia tetap bersatu meskipun ada perbedaaan setelah pemilu kemarin.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

