Keributan terjadi di depan Mako Polres Metro Jakpus, Kamis (28/3/2024) dini hari. Diduga sekelompok oknum TNI melakukan pengeroyokan terhadap 4 warga.

Korban mengalami babak belur dan tak sadarkan diri. Pengeroyokan diduga merupakan aksi balasan yang melibatkan oknum prajurit dengan warga di kawasan Pasar Cikini pada Rabu (27/3/2024) sore.

Sebanyak 14 oknum TNI saat ini tengah diperiksa di Pomdam Jaya. Jika terbukti bersalah mereka terancam sanksi tegas berupa pemecatan.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News