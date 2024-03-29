...

Viral Pengeroyokan 4 Warga di Depan Polres Metro Jakpus, 14 Oknum TNI Diperiksa

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 09:51 WIB
Keributan terjadi di depan Mako Polres Metro Jakpus, Kamis (28/3/2024) dini hari. Diduga sekelompok oknum TNI melakukan pengeroyokan terhadap 4 warga.
 
Korban mengalami babak belur dan tak sadarkan diri. Pengeroyokan diduga merupakan aksi balasan yang melibatkan oknum prajurit dengan warga di kawasan Pasar Cikini pada Rabu (27/3/2024) sore.
 
Sebanyak 14 oknum TNI saat ini tengah diperiksa di Pomdam Jaya. Jika terbukti bersalah mereka terancam sanksi tegas berupa pemecatan.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

