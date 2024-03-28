Menurut Ustaz Ridwan, SEi, CDAi dalam kultumnya bahwa, bulan ramadhan adalah bulan yg penuh dengan ampunan dosa, namun siapa sangka bahwa ada manusia yang tidak mendapatkan ampunan di bulan ramadhan ini, siapa meraka?, mereka adalah yang puasanya cuma sekedar menahan makan atau haus saja dan juga orang yang selalu bermaksiat di bulan ramadhan ini. Oleh karena itu, kita harus membekali diri kita dengan mendalami tentang ilmu-ilmu sekitar ramadhan dan puasa, agar ibadah kita diterima Allah SWT.

