Tausiyah Ramadhan Ridwan, SEi, CDAi: Tiga Doa Jibril yang di Aminkan Rosulullah

Vincentius Camar, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2024 05:00 WIB
Menurut Ustaz Ridwan, SEi, CDAi dalam kultumnya bahwa, bulan ramadhan adalah bulan yg penuh dengan ampunan dosa, namun siapa sangka bahwa ada manusia yang tidak mendapatkan ampunan di bulan ramadhan ini, siapa meraka?, mereka adalah yang puasanya cuma sekedar menahan makan atau haus saja dan juga orang yang selalu bermaksiat  di bulan ramadhan ini. Oleh karena itu, kita harus membekali diri kita dengan mendalami tentang ilmu-ilmu sekitar ramadhan dan puasa, agar ibadah kita diterima Allah SWT.

(mhd)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

