Menjelang lebaran antusiasme warga Pekanbaru untuk menukarkan uang ke Bank Indonesia meningkat. Warga terlebih dahulu mendaftarkan diri secara online yang sebelumnya sudah dinformasikan BI melalui media sosial.
Bank Indonesia perwakilan Riau mengalokasikan Rp6.031 triliun rupiah untuk ditukarkan dan membatasi setiap warga hanya dapat menukarkan uangnya sebesar Rp3 juta rupiah
Kontributor: Indra Yosserizal
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow