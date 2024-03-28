Menjelang lebaran antusiasme warga Pekanbaru untuk menukarkan uang ke Bank Indonesia meningkat. Warga terlebih dahulu mendaftarkan diri secara online yang sebelumnya sudah dinformasikan BI melalui media sosial.

Bank Indonesia perwakilan Riau mengalokasikan Rp6.031 triliun rupiah untuk ditukarkan dan membatasi setiap warga hanya dapat menukarkan uangnya sebesar Rp3 juta rupiah

Kontributor: Indra Yosserizal

