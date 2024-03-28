Umat Kristiani merayakan misa malam kamis putih, perayaan ini sebagai ritual pekan suci menjelang hari raya Paskah, Kamis(28/3). Ribuan umat yang hadir di Gereja Katederal Atambua mengikuti misa dan ikut mendoakan umat muslim yang sedang menjalankan puasa. Bagi umat Katolik yang ikut merayakan perayaan ini dapat memaknai perayaan ini dnegan penuh iman.

Kontributor: Stefanus Dile Payong

