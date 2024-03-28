Tim gabungan melakukan razia bus yang menggunakan klakson telolet di Pasuruan, Jawa Timur. Razia dilakukan karena klakson telolet dinilai menggangu pengguna jalan dan penyebab terjadinya kecelakaan.

Pengecekan dan sosiliasasi sesuai surat edaran Kementrian Perhubungan untuk tidak menggunakan klakson telolet demi keselamatan. Bus-bus diimbau untuk tidak menggunakan klakson telolet di jalanan karena melanggar Undang-Undang.

Kontributor: Jaka Samudera

(mhd)

