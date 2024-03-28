...

Pertamina Pastikan Stok BBM dan LPG Aman saat Lebaran 2024

Eris Utomo, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 22:43 WIB
Jelang lebaran, Pertamina menjamin ketersediaan BBM dan Gas LPG bagi masyarakat. Kenaikan kebutuhan gas LPG dan BBM diperkirakan bakal naik sebesar 15 persen saat Lebaran 2024.
 
Pertamina memastikan tidak ada kekurangan saat arus mudik dan arus balik lebaran 2024. Pertamina juga menyiapkan 100 motor pengantar BBM yang ditempatkan di sejumlah SPBU di Jatim
 
Kontributor: Eris Utomo

(mhd)

