Jelang mudik lebaran 2024, jalur pantura di Desa Bangsri, Kabupaten Brebes masih minim lampu penerangan jalan. Kondisi ini membahayakan pengemudi, khususnya motor karena hanya mengandalkan lampu kendaraan.

Kebutuhan lampu penerangan jalan di sepanjang jalur pantura Brebes mencapai 501 titik, sementara yang baru terpasang 150 tiitk. Jalur pantura Brebes merupakan titik lelah pengemudi terutama motor dari arah Jabodetabek.

Kontributor: Yunibar

(mhd)

