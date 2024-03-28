Presiden Jokowi menggelar buka puasa bersama dengan para menteri kabinetnya di Istana Negara, Kamis (28/3). Menteri yang telah hadir antara lain Menkeu Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menteri PAN-RB Azwar Anas, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno Menhan Prabowo Subianto, Mendag Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menkominfo Budi Arie.
Reporter: Raka Dwi Novianto
(mhd)
