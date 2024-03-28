...

Hari Keempat, Tim SAR Gabungan Temukan Korban Longsor di Desa Cibenda, Bandung, Jawa Barat

Sondi Agung, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 14:20 WIB
Memasuki hari ke-4, tim SAR gabungan kembali menemukan korban yang tertimbun longsor di di Desa Cibenda, Bandung Barat. Korban yang ditemukan pada pukul 10.30 WIB ini berjenis kelamin perempuan dewasa.
 
Jasad korban ditemukan, di lokasi yang diduga merupakan puing-puing sebuah warung Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). 
 
Kini pencarian difokuskan dititik yang sama karena hingga saat ini Tim SAR masih mencari 5 korban yang masih dinyatakan hilang.
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

