Memasuki hari ke-4, tim SAR gabungan kembali menemukan korban yang tertimbun longsor di di Desa Cibenda, Bandung Barat. Korban yang ditemukan pada pukul 10.30 WIB ini berjenis kelamin perempuan dewasa.

Jasad korban ditemukan, di lokasi yang diduga merupakan puing-puing sebuah warung Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Kini pencarian difokuskan dititik yang sama karena hingga saat ini Tim SAR masih mencari 5 korban yang masih dinyatakan hilang.

Kontributor: Sondi Agung

Produser: Kristo Suryokusumo

