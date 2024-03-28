Sopir truk engkel penyebab kecelakaan 7 kendaraaan di Gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur saat ini diperiksa di Unit Laka Lantas Polda Metro Jaya.
Dalam pengkuannya MI (18) menyebut tali gas mobil dan remnya dicopot seseorang sehingga menyebabkan kecelakaan.
MI menambahkan, dirinya akan mengganti dan membeli semua kendaraan yang rusak akibat ulahnya. Hasil tes urine menyatakan MI negatif narkoba, namun tersangka tidak memiliki SIM.
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow