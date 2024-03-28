...

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan di GT Halim Utama Sebut akan Beli Semua Kendaraan yang Ditabraknya

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 13:50 WIB
A A A
Sopir truk engkel penyebab kecelakaan 7 kendaraaan di Gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur saat ini diperiksa di Unit Laka Lantas Polda Metro Jaya.
 
Dalam pengkuannya MI (18) menyebut tali gas mobil dan remnya dicopot seseorang sehingga menyebabkan kecelakaan.
 
MI menambahkan, dirinya akan mengganti dan membeli semua kendaraan yang rusak akibat ulahnya. Hasil tes urine menyatakan MI negatif narkoba, namun tersangka tidak memiliki SIM.
 
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini