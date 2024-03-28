Sopir truk engkel penyebab kecelakaan 7 kendaraaan di Gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur saat ini diperiksa di Unit Laka Lantas Polda Metro Jaya.

Dalam pengkuannya MI (18) menyebut tali gas mobil dan remnya dicopot seseorang sehingga menyebabkan kecelakaan.

MI menambahkan, dirinya akan mengganti dan membeli semua kendaraan yang rusak akibat ulahnya. Hasil tes urine menyatakan MI negatif narkoba, namun tersangka tidak memiliki SIM.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

