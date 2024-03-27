Skuad Timnas Garuda Muda tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai mengalahkan Vietnam 3-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun pemain berstatus klub lokal yang kembali ke Indonesia, sedangkan para pemain naturalisasi kembali ke klub asalnya di luar negeri

Para pemain dan official pelatih dapat sambutan meriah dari suporter dan pengunjung bandara. Shin Tae Yong mengatakan raihan positif bagi timnas Indonesia memberi kebahagiaan terhadap suporter.

Kontributor: Hasnugara

