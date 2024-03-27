Pertandingan Liga 1 yang mempertemukan Arema FC vs Persebaya Surabaya digelar tanpa penonton. Pihak kepolisian tidak memberikan ijin pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Untuk mengantisipasi adanya oknum suporter nakal yang tetap nekat. Petugas Gabungan dari Polisi, Satpol PP, dan Disdukcapil menggelar sidak di seputar stadion Kapten I Wayan Dipta.
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Ketut Catur Kusumaningrat
