Menurut Ustaz Nasyirul Lubab Lc, MA. bahwa menghidupkan malam Ramadhan sangatlah dianjurkan karena memiliki keutamaan yang besar dan setiap muslim sudah semestinya bersemangat beribadah di dalamnya.

Ada hal-hal yang menjadi kuat untuk menghidupkan malam Ramadhan. Hal itu antara lain, tentang fisik maupun hati dan hal tersebut menjadi tolak ukur kita agar kuat menjalani ibadah di malam Ramadhan.

