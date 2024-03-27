...

Garuda Indonesia Siapkan 1,4 Juta Kursi untuk Arus Mudik Lebaran

Hasnugara, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 12:40 WIB
Dua pekan jelang Idul Fitri 2024, Garuda Indonesia menyiapkan 1,4 juta kursi pesawat untuk arus mudik Lebaran. Garuda Indonesia juga melakukan pengecekan kelayakan pesawat mulai dari badan pesawat hingga area kokpit. 
 
Garuda memprediksi adanya kenaikan penumpang sebesar 18 persen pada arus mudik Lebaran tahun ini. Untuk itu, Garuda Indonesia sudah mengajukan 170 penerbangan tambahan, dengan menyiapkan 57 pesawat.
 
Kontributor: Hasnugara 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

