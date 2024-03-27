Dua pekan jelang Idul Fitri 2024, Garuda Indonesia menyiapkan 1,4 juta kursi pesawat untuk arus mudik Lebaran. Garuda Indonesia juga melakukan pengecekan kelayakan pesawat mulai dari badan pesawat hingga area kokpit.

Garuda memprediksi adanya kenaikan penumpang sebesar 18 persen pada arus mudik Lebaran tahun ini. Untuk itu, Garuda Indonesia sudah mengajukan 170 penerbangan tambahan, dengan menyiapkan 57 pesawat.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

