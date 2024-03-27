Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Harvey Moeis ditetapkan Kejagung atas dugaan korupsi itu diduga terjadi dalam kurun periode 2015 sampai dengan 2022.

Harvey keluar mengenakan rompi tahanan dan langsung digiring petugas Kejagung ke mobil tahanan. Harvey akan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan.

Reporter: Irfan Maruf

(fru)

