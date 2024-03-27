...

Korupsi Timah, Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan

Irfan Maruf, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 22:37 WIB
Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah. Harvey Moeis ditetapkan Kejagung atas dugaan korupsi itu diduga terjadi dalam kurun periode 2015 sampai dengan 2022.
 
Harvey keluar mengenakan rompi tahanan dan langsung digiring petugas Kejagung ke mobil tahanan. Harvey akan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan.
 
Reporter: Irfan Maruf

(fru)

Berita Terkait

