Basarnas menyiagakan sebanyak 25 ribu personel dan potensi SAR untuk mendukung kelancaran mudik lebaran 2024.

Basarnas juga telah menyiapkan alutsista untuk mendukung kinerja personel untuk mendukung kinerja saat pengamanan mudik 2024.

Personel SAR nantinya akan fokus menangani insiden kecelakaan darat seperti di jalan tol, penyeberangan dan lokasi wisata. Sementara, personel Basarnas akan bertugas di sejumlah titik arus mudik diantaranya di Pelabuhan, Bandar Udara dan terminal

Kontributor: Mukhtaruddin

