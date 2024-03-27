Lapas Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali mengalami kebakaran, Rabu (27/3). Kobaran api berasal dari blok Tirta Gangga yang merupakan salah satu bangunan lama bekas blok hunian tahanan yang sedang dalam proses pembongkaran.

Petugas berjibaku padamkan api agar tidak sampai menjalar ke bangunan lainnya dalam Lapas. Beruntung insiden tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui.

Kontributor: Bagus Alit

(fru)

