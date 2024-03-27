Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo memberikan pidato dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di depan delapan para hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Dalam pidatonya, Ganjar menyinggung soal kehancuran moral bangsa karena banyak penyalahgunaan dalam proses Pemilu 2024, salah satunya adalah menggunakan sumber daya negara untuk mendukung salah satu kandidat dalam pemenangannya.

Ganjar melanjutkan, atas dasar tersebut Indonesia bisa dibawa mundur ke masa sebelum reformasi. Maka dari itu, Ganjar mengajak untuk menolak terhadap pengkhianatan reformasi.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

