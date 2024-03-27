...

Kecelakaan di Gerbang Tol Halim Disebabkan oleh Truk Furniture yang Ugal-Ugalan

Rizki Falupi, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 14:17 WIB
Kecelakaan di Gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur disebabkan oleh aksi ugal-ugalan truk pengangkut barang furniture. Akibat kejadian ini, 4 orang pengemudi dan kernet mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit.
 
Diketahui, truk tersebut menabrak 6 mobil didepannya saat terjadi antrian di pintu tol yang menyebabkan sejumlah kendaraan ringsek. Proses evakuasi berjalan lambat lantaran banyaknya muatan truk yang jatuh ke jalan.
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

