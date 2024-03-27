Kecelakaan di Gerbang Tol Halim Utama, Jakarta Timur disebabkan oleh aksi ugal-ugalan truk pengangkut barang furniture. Akibat kejadian ini, 4 orang pengemudi dan kernet mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit.

Diketahui, truk tersebut menabrak 6 mobil didepannya saat terjadi antrian di pintu tol yang menyebabkan sejumlah kendaraan ringsek. Proses evakuasi berjalan lambat lantaran banyaknya muatan truk yang jatuh ke jalan.

