...

Truk Ugal-ugalan Diduga Penyebab Kecelakaan Beruntun di GT Halim

Angkasa Yudhistira, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 10:32 WIB
A A A
Kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol Halim Utama menuju Bekasi, Rabu (27/3) pagi. Sebanyak lima kendaraan terlibat kecelakaan yang terjadi tepat di gerbang tol tersebut.
 
Terlihat sejumlah kendaraan saling bertubrukan tepat di Gerbang Tol Halim.
 
Call Center Jasa Marga, Rizky menyebut pihaknya belum bisa memastikan penyebab kecelakaan. Namun, ada sejumlah pengendara yang terlibat tetap dibawa ke RS untuk mendapatkan perawatan.
 
Reporter: Angkasa Yudhistira 
Produser: Akira AW

(fru)

