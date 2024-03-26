...

Jelang Vietnam Vs Timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri : Kami Siap Berikan yang Terbaik dan Bawa Pulang Kemenangan

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 16:30 WIB
Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam. Skuad Garuda akan bertandang ke Stadion My Dinh, Hanoi pada Selasa (26/3/2024) malam WIB.
 
Egy Maulana Vikri menyebut para pemain Timnas Indonesia sangat bergairah menyambut pertandingan melawan Vietnam. Pemain yang bermain untuk Dewa United ini pun siap memberikan penampilan terbaik untuk bisa bawa pulang kemenangan.
 
