Jelang arus mudik Lebaran 2024, Trans Marga Jateng (TMJ) menjamin kondisi ruas Tol Semarang-Solo mulus dan tidak bergelombang.
TMJ memprediksi volume kendaraan melintas di ruas Tol Semarang-Solo mencapai 1,5 juta kendaraan, dengan puncak arus mudik pada H-4 sebanyak 72 ribu kendaraan.
Jika terjadi penumpukan kendaraan, TMJ telah bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan one way dari Tol Kalikangkung hingga Tol Bawen.
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
