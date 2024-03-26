...

Trans Marga Jateng Pastikan Tol Semarang-Solo Siap Hadapi Arus Mudik Lebaran 2024

Lurisa Lulu, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 11:31 WIB
Jelang arus mudik Lebaran 2024, Trans Marga Jateng (TMJ) menjamin kondisi ruas Tol Semarang-Solo mulus dan tidak bergelombang. 
 
TMJ memprediksi volume kendaraan melintas di ruas Tol Semarang-Solo mencapai 1,5 juta kendaraan, dengan puncak arus mudik pada H-4 sebanyak 72 ribu kendaraan.
 
Jika terjadi penumpukan kendaraan, TMJ telah bekerja sama dengan Kepolisian untuk melakukan one way dari Tol Kalikangkung hingga Tol Bawen.
 
Kontributor: Lurisa Lulu 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

