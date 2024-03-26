Jumlah pasien virus Flu Singapura di Kota Depok melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Dari Januari 2024 hingga Maret 2024, total terdapat 15 pasien flu Singapura di RSUD Kota Depok.

Diketahui, penyakit menular ini umumnya terjadi pada anak-anak di usia 5-10 tahun. Flu Singapura memiliki gejala meliputi demam 1-2 hari dan muncul ruam merah pada tangan, kaki, dan mulut

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News