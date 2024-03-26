...

Belasan Anak Terjangkit Flu Singapura di Depok

Iyung Rizki, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 10:30 WIB
Jumlah pasien virus Flu Singapura di Kota Depok melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Dari Januari 2024 hingga Maret 2024, total terdapat 15 pasien flu Singapura di RSUD Kota Depok.
 
Diketahui, penyakit menular ini umumnya terjadi pada anak-anak di usia 5-10 tahun. Flu Singapura memiliki gejala meliputi demam 1-2 hari dan muncul ruam merah pada tangan, kaki, dan mulut
 
Kontributor: Iyung Rizki 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Berita Terkait

