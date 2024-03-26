Menko PMK Muhadjir Effendy merespon adanya 1.047 mahasiswa yang menjadi korban TPPO dengan modus magang di Jerman.

Muhadjir mengatakan program pemagangan di Jerman ini tidak ada kasus penyiksaan penyekapan, bahkan eksploitasi tenaga kerja seperti tindak pidana TPPO lainnya. Muhadjir menegaskan jika program magang ada perjanjian-perjanjiannya termasuk pemberian insentif bukan merupakan TPPO.

Reporter: Binti Mufarida

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News