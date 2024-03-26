BIN bersama BPOM melakukan penggerebekan pabrik pil koplo di Kawasan Candi, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.

Pabrik ini bisa menghasilkan jutaan butir pil koplo dengan omset triliunan rupiah dalam sepekan. Wilayah pemasaran pabrik ini meliputi wilayah Jawa, Bali dan Kalimantan.

Penggerebekan merupakan hasil pengembangan dari penggerebekan sebuah gudang penyimpanan pil koplo jadi di kawasan Marunda Centre, Bekasi.

Kontributor: Kristadi

(fru)

