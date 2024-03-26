Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan usulan KPK yang melarang salurkan bansos jelang Pilkada kurang bijak. Muhadjir menyarankan agar penyaluran bansos diperketat bukan dihentikan.

Selain itu, pengawasannya bisa dilakukan oleh KPK, Badan Pengawas Keuangan (BPK) maupun Inspektorat. Muhadjir pun mengatakan tidak ada alasan untuk menghentikan penyaluran bansos.

Reporter: Binti Mufarida

