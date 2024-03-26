Puluhan kendaraan mengalami mati mesin usai BBM jenis pertalite di SPBU dengan kode 34-17106 di Kota Bekasi, Senin (25/3/2024) malam.
Diduga BBM yang dibeli pengendara tercampur air. Para pengendara pun beramai-ramai mendatangi SPBU untuk meminta pertanggungjawaban pengelola.
Sementara itu setelah kejadian, pengelola menutup sementara SPBU sejak Selasa(26/3/2024). Pihak SPBU pun enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait kejadian ini.
Reporter: Rahmat Hidayat
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
