Puluhan kendaraan mengalami mati mesin usai BBM jenis pertalite di SPBU dengan kode 34-17106 di Kota Bekasi, Senin (25/3/2024) malam.

Diduga BBM yang dibeli pengendara tercampur air. Para pengendara pun beramai-ramai mendatangi SPBU untuk meminta pertanggungjawaban pengelola.

Sementara itu setelah kejadian, pengelola menutup sementara SPBU sejak Selasa(26/3/2024). Pihak SPBU pun enggan memberikan keterangan kepada awak media terkait kejadian ini.

Reporter: Rahmat Hidayat

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

