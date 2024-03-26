...

Kemendikbud Ristek Tegaskan Program Ferienjob Tak Penuhi Kriteria MBKM

Widya Michella, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 16:45 WIB
Kemendikbud Ristek menegaskan pemagangan Ferienjob ke Jerman tak penuhi kriteria Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbud Ristek, Prof Abdul Haris mengatakan, hal ini karena tidak adanya pembekalan skill dan peningkatan kompetensi yang diatur dalam MBKM. 
 
Kemendikbud Ristek juga telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh perguruan tinggi, baik negeri atau swasta untuk menghentikan kegiatan Ferienjob baik yang telah selesai ataupun yang sedang berlangsung. Perguruan tinggi diimbau agar melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum memberangkatkan mahasiswa melakukan magang Mandiri.
 
