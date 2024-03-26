Pemukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur kembali terendam banjir hingga mencapai 80 cm. Banjir ini disebabkan debit air Kali Ciliwung yang kembali meningkat pada Selasa (26/3) pagi.
Tingginya air membuat warga kembali membersihkan sisa lumpur yang masuk ke rumah. Meski kerap dilanda banjir, namun warga memilih bertahan di rumah masing-masing
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo
