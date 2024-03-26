Petugas gabungan gelar razia penyakit masyarakat (Pekat) di wilayah Jakarta Timur, Senin (26/3) malam. Di Jalan Cakung-Cilincing, petugas amankan 4 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berusaha kabur.

PMKS yang terdiri dari pengamen jalanan dan juru parkir liar langsung dibawa ke Kantor Suku Dinas Sosial untuk diberi pembinaan. Dalam razia ini petugas juga mengamankan ratusan botol minuman keras dan obat-obatan tanpa izin di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Kontributor: Rio Manik

produser: Kristo Suryokusumo

