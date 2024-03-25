...

Berkah Ramadhan, Pesanan Hampers Lebaran di Banda Aceh Meningkat

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 09:40 WIB
Jelang lebaran, kegiatan jual beli hampers atau parsel kian marak. Hal ini membuat penjual hampers di Banda Aceh mengalami peningkatan. Seperti pemilik usaha hampers Daisybloom mulai kebanjiran pesanan. Untuk harga hampers dijual mulai Rp180.000-Rp2,5 juta tergantung isi.
 
Mulai dari aksesoris unik, seperti koper, kalung mutiara hingga tas keranjang. Menurut pemilik usaha tahun ini omzetnya mengalami peningkatan hingga 70 persen.
 
Kontributor: Syukri Syarifuddin 
Produser: Akira AW

