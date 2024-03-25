Jelang lebaran, kegiatan jual beli hampers atau parsel kian marak. Hal ini membuat penjual hampers di Banda Aceh mengalami peningkatan. Seperti pemilik usaha hampers Daisybloom mulai kebanjiran pesanan. Untuk harga hampers dijual mulai Rp180.000-Rp2,5 juta tergantung isi.

Mulai dari aksesoris unik, seperti koper, kalung mutiara hingga tas keranjang. Menurut pemilik usaha tahun ini omzetnya mengalami peningkatan hingga 70 persen.

Kontributor: Syukri Syarifuddin

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News