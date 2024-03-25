Seorang pria yang berprofesi sebagai guru mengaji diamankan pengurus masjid setelah menyamar menggunakan cadar serta salat dibarisan perempuan. Peristiwa terjadi di Masjid Jannatul Firdaus, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pelaku mengaku penasaran hendak melihat wajah wanita bercadar ironisnya, pelaku sudah berulang kali melakukan aksi dilokasi yang sama.

Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Manggala Polisi akan melibatkan psikiater untuk memeriksa kejiwaan pelaku.

Kontributor: Yoel Yusvin

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News