Geram Kursi Ketua DPR PDIP Terancam Lewat Wacana Revisi UU MD3, Hasto: Kami Ada Batas Kesabaran

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 22:45 WIB
Sekreraris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto geram mendengar adanya isu revisi Undang-Undang MD3 demi memperebutkan kursi Ketua DPR RI. PDIP menurutnya akan memberikan perlawanan.
 
Hasto kemudian mengingatkan pentingnya norma dalam berpolitik. Ia menyebut Undang-Undang Pemilu dan hasil Pemilu tak etis jika diubah sebab Pemilu 2024 telah berlangsung.
 
Meski demikian, ia mengakui wacana revisi UU MD3 bisa saja terwujud, Hasto pun menyinggung dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu contoh kasus wacana itu tidak bisa disikapi biasa-biasa saja.
 
Hasto lantas menegaskan sikap PDIP yang akan memberikan perlawanan. Ia pun meminta agar semua politisi menghormati rakyat.
 
