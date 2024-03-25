Tim Pembela Prabowo-Gibran sambangi Gedung MK, Senin (25/3/2024) malam. Kedatangannya ini untuk memajukan pihak terkait dalam sidang PHPU Pemilu 2024.

Sejumlah nama pengacara ternama terlihat turut bergabung. Yusril Ihza Mahendra terlihat memimpin barisan itu. Kriteria yang bisa diterima MK sebagai pihak terkait yakni, jika permohonan yang diajukan berdampak pada yang bersangkutan.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

