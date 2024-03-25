...

Polisi Gerebek Rumah Produksi Miras Ilegal Terbesar di Malang

Saif Hajarani, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 21:00 WIB
Polisi menggerebek rumah produksi miras ilegal terbesar di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi rumah produksi miras berada di Desa Sumberrejo, Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur
 
Rumah produksi miras tersebut sudah dijalani pelaku 2 tahun terakhir peninggalan dari keluarganya. Pelaku mampu menghasilkan sekitar 500 liter miras setiap hari
 
Polisi berhasil menyita ratusan liter miras ilegal dan puluhan drum dan berbagai alat produksi miras.
 
Kontributor: Saif Hajarani

(rns)

