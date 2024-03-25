Polisi menggerebek rumah produksi miras ilegal terbesar di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi rumah produksi miras berada di Desa Sumberrejo, Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Rumah produksi miras tersebut sudah dijalani pelaku 2 tahun terakhir peninggalan dari keluarganya. Pelaku mampu menghasilkan sekitar 500 liter miras setiap hari

Polisi berhasil menyita ratusan liter miras ilegal dan puluhan drum dan berbagai alat produksi miras.

Kontributor: Saif Hajarani

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News