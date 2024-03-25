Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rapat perdana dengan Komisi II DPR RI pada Senin, (25/3/2024) dengan status sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Rapat kerja AHY dengan Komisi II sebelumnya diagendakan pada pekan lalu, namun, ditunda Presiden Jokowi memanggil AHY untuk mengikuti rapat terbatas kabinet.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sempat berkelakar mengenai ramainya rombongan yang mengantar AHY ke Komisi II dan menyoroti kehadiran Anggota Komisi VI Edhy Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang juga merupakan adik AHY.

