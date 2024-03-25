Dishub Kabupaten Kulon Progo melakukan ramp check di sejumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum menjelang mudik Lebaran 2024.

Ramp check dilakukan sebagai bagian inspeksi terhadap kelayakan serta keamanan kendaraan umum yang akan beroperasi saat mudik lebaran 2024. Selain mengecek aspek administrasi kendaraan, inspeksi juga dilakukan terhadap aspek teknis kendaraan.

Adanya kegiatan ramp check diharapkan dapat meminimalisir angka kecelakaan lalu-lintas.

Kontributor: Budi Utomo

