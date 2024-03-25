...

BNPB Tetapkan 3 Daerah di Jatim Berstatus Tanggap Darurat Gempa

Agus Ismanto, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 17:30 WIB
BNPB tetapkan 3 kota berstatus tanggap darurat bencana gempa yakni Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya. Penetapan dilakukan menyusul terjadinya gempa berkekuatan M 6,5 6 di barat daya Pulau Bawean.
 
Pasca penetapan tanggap darurat maka semua pihak bersepakat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa di antaranya pendirian dapur umum, air bersih dan tenaga medis.
 
Tiga Kabupaten/Kota yang mendapat status tanggap darurat gempa akan mendapat bantuan operasional Rp250 Juta dan dukungan logistik peralatan Rp150 juta. BPBD Gresik mencatat warga terdampak gempa di Kecamatan Sangkakpura dan Kecamatan Tambakmasih mengungsi di tenda darurat.
 
